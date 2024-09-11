موعد مباراة مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل 14 سبتمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتيزن صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق برينتفورد المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.