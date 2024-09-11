عاجل.. موقف حارس النصر بينتو ماثيوس من مواجهة الأهلي في كلاسيكو السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية السعودية عن موقف الحارس البرازيلي، بينتو ماثيوس، نجم نادي النصر من اللحاق بفريقه من أجل المشاركة معه ضد النادي الأهلي بالدوري السعودي.

موقف حارس النصر بينتو ماثيوس من مواجهة الأهلي

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت العديد من التكهنات الصحفية التي تؤكد صعوبة مشاركة بينتو مع العالمي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق فقد أكدت المصادر البرازيلية أن بينتو سيكون مستعد لمواجهة الأهلي حيث سينضم إلى الفريق السعودي مباشرة بعد السفر من باراجواي فجر اليوم الأربعاء وليس من البرازيل للمشاركة مع الفريق أمام الأهلي.

وشددت التقارير أن موقف بينتو من المشاركة أو عدمه سيكون موجهة إلى الجهاز الفني الذي سيكشف إن كان سيتواجد اللاعب في التشكيلة أو عدمه.

يذكر أن نادي النصر يستقبل نظيره الأهلي على ملعبه ملعب الأول بارك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي مساء الجمعة والموافق الثالث عشر من سبتمبر الجاري.