نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| خاص لـ "دوت الخليج الرياضي".. رد رسمي على انتقال ستراندبيرج إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت وكالة STA التركية على انتقال كارلوس ستراندبيرج إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رد رسمي على انتقال ستراندبيرج إلى الأهلي

وأكدت وكالة STA التركية المسؤولة عن تسويق اللاعب والتي نجحت في نقله إلى هاتاي سبور: تلقينا اتصالات من عدة وسطاء ووكلاء في الساعات الماضية ولكن لم يتصل مسؤول رسمي من الأهلي لطلب اللاعب

وأضافت: نعتقد أنه في حالة وجود اتصال رسمي من الأهلي قد نتوصل لاتفاق في الصفقة، نادي هاتاي منفتح على البيع

وعن رغبة اللاعب في اللعب مع الأهلي؟: الأهلي ناد كبير بالطبع وطالما سيمنح اللاعب راتبه لن توجد أي أزمة.