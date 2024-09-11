نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 قبل بداية الجولة الخامسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الليجا الإسبانية في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مباريات قوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة حتى الآن ويأتي كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال في المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 8 نقاط على الترتيب بينما يحل جيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا في المراكز الخامس والسادس والسابع برصيد 7 نقاط على الترتيب.

نجح ريال مدريد في حصد لقب الليجا في الموسم الماضي في حين جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن:

1 - برشلونة 12 نقطة

2 - ريال مدريد 8 نقاط

3- أتلتيكو مدريد 8 نقاط

4- فياريال 8 نقاط

5- جيرونا 7 نقاط

6 - ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

7 - أوساسونا 7 نقاط

8 - سيلتا فيجو 6 نقاط

9 - ليجانيس 5 نقاط

10 - ريال مايوركا 5 نقاط

11 - رايو فاليكانو 4 نقاط

12 - أتلتيك بلباو 4 نقاط

13 - ريال سوسيداد 4 نقاط

14 - إسبانيول 4 نقاط

15 - بلد الوليد 4 نقاط

16 - خيتافي 3 نقاط

17 - ريال بيتيس نقطتين

18 - لاس بالماس نقطتين

19 - إشبيلية نقطتين

20 - فالنسيا نقطة واحدة