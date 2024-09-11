مواعيد مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد 2024، والتي يشارك فيه العديد من الفرق ويعد أبرزهم الأهلي.

مواعيد مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

موعد انطلاق مباريات دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 13 -9- 2024.

مباريات دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا:

الأهلي ضد جورماهيا الكيني.

بيراميدز ضد الجيش الوطني.

الترجي التونسي ضد ديكيداها.

صن داونز ضد إمبابان سوالوز.

الرجاء المغربي ضد سامارتكس الغاني.

ستاد ابيدجان ضد ميلاو الغيني.

جالاكسي يواجه أورلاندو.

الهلال يواجه سان بيدرو.

إينوغو يواجه ساجرادا.

دجوليبا يواجه اسكوكارا.

مازيمبي يواجه ريد اروس.

مولودية الجزائر يواجه الاتحاد المنستيري.

شباب بلوزداد يواجه دوانيس.

المريخ يواجه الجيش الملكي.

يانج أفريكانز يواجه سي إي بي.

بترو أتليتكو يواجه أس مانيما.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد.