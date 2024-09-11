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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب كولومبيا الفوز على المنتخب الارچنتينى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ميتروليتانو فى العاصمة الكولومبية فى تصفيات كاس العالم

ملخص ونتيجة الأرجنتين ضد كولومبيا في تصفيات كأس العالم

وافتتح المنتخب الكولومبي النتيجة بإحرازة للهدف الأول فى اللقاء عن طريق موسكيرا فى الدقيقة 25 من الشوط الأول.

ومع اول دقائق الشوط الثانى نجح المنتخب الارچنتينى بإحراز هدف التعادل مع بداية الشوط الثانى عن طريق نيكولاس جونزاليس فى الدقيقة 47.

وعاد المنتخب الكولومبي للتقدم فى المباراة بعد أن أحرز خاميس رودريجيز الهدف الثاني من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذة النتيجة تنتهى المباراة بفوز منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحرازة لثلاث نقاط جعلتة فى المركز الثانى فى الترتيب المؤهل إلى كأس العالم 2026 المقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يذكر أن هذة هية الهزيمة الاولى من بعد فوز بكأس العالم 2022 بقطر

