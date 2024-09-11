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أحمد جودة - القاهرة - عاد ريال مدريد، أمس الثلاثاء، للتدريبات اليومية استعدادًا لمباراته المقبلة في "الليغا" يوم السبت المقبل أمام ريال سوسييداد، حيث استعاد نجميه الدوليين الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي فيرلان ميندي، في انتظار انضمام باقي العناصر الدولية.

الريال يستعيد خدمات مودريتش وميندي في مواجهة سوسييداد

وشارك مودريتش وميندي في المران الذي جرى خلف الأبواب المغلقة في مدينة (فالديبيباس) الرياضيةـ تحت أنظار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.



وكان ميندي قاد غادر معسكر منتخب فرنسا بشكل مبكر بسبب شكواه من آلام عضلية، فيما شارك مودريتش مع منتخب بلاده في مباراتي البرتغال وبولندا، وسجل في المباراة الأخيرة هدف انتصار كرواتيا.

وشارك في التدريبات جميع عناصر الفريق الأول المتاحة، في انتظار اكتمال الصفوف بانضمام باقي الدوليين بعد الانتهاء من ارتباطاتهم مع منتخباتهم المختلفة.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تخصصية تحت إشراف مدرب الحراس.

ويستعد بطل "الليغا" لاستئناف مشواره المحلي بمواجهة صعبة السبت المقبل أمام ريال سوسييداد في عقر داره، ضمن الجولة الـخامسة.

ويحتل "الميرينغي" وصافة الترتيب بـ8 نقاط، من فوزين وتعادلين، ويبتعد بفارق 4 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي، برشلونة، صاحب العلامة الكاملة.