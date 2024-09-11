الرياضة

ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول المسابقة المحلية وينافسه القادسية ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة.

أبرز مواعيد الجولة الثالثة

الجمعة 13 سبتمبر النصر ضد 9:00.

السبت 14 سبتمبر الهلال ضد الرياض 9:00.

الأحد 15 سبتمبر الاتحاد ضد الوحدة 9:00.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 6 نقاط

2- القادسية 6 نقاط

3- الاتحاد 6 نقاط

4- الاتفاق 6 نقاط

5- النصر 4 نقاط

6- الرياض 4 نقاط

7- الوحدة 4 نقاط

8- الأهلي 3 نقاط

9- الخليج 3 نقاط

10- الشباب 3 نقاط

11- التعاون 3 نقاط

12- الفتح 3 نقاط

13- الرائد نقطة

14- ضمك دون نقاط

15- العروبة دون نقاط

16- الخلود دون نقاط

17- الفيحاء دون نقاط

18- الاخدود دون نقاط

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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