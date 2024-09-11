نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا عقب انتهاء الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية والتي شهدت فوز الفراعنة على نظيره منتخب بوتسوانا.

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بوتسوانا، بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يفوز على مننخب كاب فيردي بثنائية دون رد في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 مع كلا من منتخبات كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته الثانية في تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

المركز الأول: مصر برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني: كاب فيردي برصيد 3 تقاط.

المركز الثالث: موريتانيا برصيد ثلاث نقاط.

المركز الرابع: بوتسوانا دون رصيد.