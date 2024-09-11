الرياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الهدافين بجدول المسابقة المحلية وينافسه حسام عوار ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024-2025 قبل بداية الجولة الثالثة.

أبرز مواعيد الجولة الثالثة

الجمعة 13 سبتمبر النصر ضد 9:00.

السبت 14 سبتمبر الهلال ضد الرياض 9:00.

الأحد 15 سبتمبر الاتحاد ضد الوحدة 9:00.

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 6 نقاط

2- القادسية 6 نقاط

3- الاتحاد 6 نقاط

4- الاتفاق 6 نقاط

5- النصر 4 نقاط

6- الرياض 4 نقاط

7- الوحدة 4 نقاط

8- الأهلي 3 نقاط

9- الخليج 3 نقاط

10- الشباب 3 نقاط

11- التعاون 3 نقاط

12- الفتح 3 نقاط

13- الرائد نقطة

14- ضمك دون نقاط

15- العروبة دون نقاط

16- الخلود دون نقاط

17- الفيحاء دون نقاط

18- الاخدود دون نقاط

ترتيب هدافي الدوري

1- ميتروفيتش 4 أهداف

2- حسام عوار هدفين

3- كريستيانو رونالدو هدفين

4- كريج جودوين هدفين

5- اندرسون تاليسكا هدفين

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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