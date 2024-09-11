نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن عدم تواجد إمام عاشور مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال، نجم منتخب مصر السابق، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادر معسكر المنتخب الوطني لسبب أخر غير المعلن عنه وهو تعرضه للإصابة.

ولم يشارك إمام عاشور مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي الحالي، بسبب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: ما علمته أن إمام عاشور خرج من معسكر المنتخب الوطني بسبب علمه بمشاركة محمود حسن تريزيجيه على حسابه في مباراة بوتسوانا التي أقيمت اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: إمام عاشور يرفض فكرة الجلوس احتياطيا في منتخب مصر وهو سبب مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني وليس الإصابة.

