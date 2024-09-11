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أحمد جودة - القاهرة - واصل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي تألقه باحتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري لهذه النسخة 2024-2025 بعد مرور ثلاث جولات.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة

وتواجد هالاند في صدارة هدافو الدوري الإنجليزي برصيد سبع أهداف وبفارق أربع أهداف عن الفرعون المصري محمد صلاح.

وتواجد صلاح في وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث أهداف بعد مرور ثلاث جولات خاضهم مع فريق ليفربول.

وشهدت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، وتمكن صلاح من صناعة الهدفين الأول والثاني وتسجيل الثالث.

في حين قاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على نظيره وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الرابعة

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7 أهداف.

2- محمد صلاح - ليفربول - 3 أهداف.

3- لويس دياز - ليفربول - 3 أهداف.

4- نوني مادويكي - تشيلسي - 3 أهداف.

5- بريان مبيومو - برينتفورد - 3 أهداف.

6- داني ويلبيك - برايتون - هدفان.

7- سون هيونج مين - توتنهام - هدفان.