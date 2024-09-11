نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال ينتقد محمد عبد المنعم بسبب أزمة المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، تصرف محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي وعدم حضوره إلى معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن قبل مباراتي الرأس الأخضر بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وانتقل محمد عبد المنعم لصفوف فريق نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادما من النادي الأهلي.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن محمد عبد المنعم أخطأ في التعامل مع أزمته في المنتخب وبهذا التصرف فهو لا يعلم قيمة منتخب مصر.

وأضاف رضا عبد العال: محمد عبد المنعم أخطأ بعدم الانضمام للمنتخب الوطني والجيل الحالي من اللاعبين لا يُقدِر قيمة قميص منتخب مصر.