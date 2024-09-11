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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة والذي يبحث عنه الجمهور في كل مكان.

ونجح نادي إنتر ميلان من التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب الوصافة.

وتواجد نادي اي سي ميلان في المركز الرابع عشر برصيد نقطين فقط بعد أن بدأ بداية سيئة لهذه النسخة في البطولة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الرابعة على النحو التالي:

1- إنتر ميلان 7 نقاط

2- يوفنتوس 7 نقاط

3- تورينو 7 نقاط

4- أودينيزي 7 نقاط

5- هيلاس فيرونا 6 نقاط

6- نابولي 6 نقاط

7- إمبولي 5 نقاط

8- لاتسيو 4 نقاط

9- بارما 4 نقاط

10- جنوى 4 نقاط

11- فيورنتينا 3 نقاط

12- أتلانتا 3 نقاط

13- ليتشي 3 نقاط

14- ميلان نقطتان

15- مونزا نقطتان

16- كالياري نقطتان

17- روما نقطتان

18- بولونيا نقطتان

19- فينيزيا نقطة واحدة

20- كومو نقطة واحدة