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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي باريس سان جيرمان في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور ثلاث جولات في البطولة التي تلعب لهذه النسخة 2024-2025.
بينما جاء ناي نانت الذي يقوده المصري مصطفى محمد في المركز الثالث خلف مارسيليا بفارق الأهداف.
وحصد نادي نيس الذي وصله محمد عبد المنعم من الأهلي المصري المركز الثامن برصيد 4 نقاط.
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة
ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري الفرنسي في هذا التقرير عبر موقع دوت الخليج الرياضي قبل انطلاق الجولة الرابعة من عمر البطولة.
1- باريس سان جيرمان 9 نقاط
2- مارسيليا 7 نقاط
3- نانت 7 نقاط
4- موناكو 7 نقاط
5- لانس 7 نقاط
6- ليل 6 نقاط
7- لوهافر 6 نقاط
8- نيس 4 نقاط
9- ستراسبورج 4 نقاط
10- ستاد ريمس 4 نقاط
11- رين 3 نقاط
12- ستاد بريست 3 نقاط
13- أوكسير 3 نقاط
14- ليون 3 نقاط
15- تولوز نقطتان
16- مونبلييه نقطة واحدة
17- أنجيه 0 نقاط
18- سانت إيتيان 0 نقاط