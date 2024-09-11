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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي باريس سان جيرمان في التربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور ثلاث جولات في البطولة التي تلعب لهذه النسخة 2024-2025.

بينما جاء ناي نانت الذي يقوده المصري مصطفى محمد في المركز الثالث خلف مارسيليا بفارق الأهداف.

وحصد نادي نيس الذي وصله محمد عبد المنعم من الأهلي المصري المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2024-2025 قبل بداية الجولة الرابعة

ونقدم لكم جدول ترتيب الدوري الفرنسي في هذا التقرير عبر موقع دوت الخليج الرياضي قبل انطلاق الجولة الرابعة من عمر البطولة.

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط

2- مارسيليا 7 نقاط

3- نانت 7 نقاط

4- موناكو 7 نقاط

5- لانس 7 نقاط

6- ليل 6 نقاط

7- لوهافر 6 نقاط

8- نيس 4 نقاط

9- ستراسبورج 4 نقاط

10- ستاد ريمس 4 نقاط

11- رين 3 نقاط

12- ستاد بريست 3 نقاط

13- أوكسير 3 نقاط

14- ليون 3 نقاط

15- تولوز نقطتان

16- مونبلييه نقطة واحدة

17- أنجيه 0 نقاط

18- سانت إيتيان 0 نقاط