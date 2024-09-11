الرياضة

رئيس بايرن ميونخ يؤكد رغبته في استمرار كيميتش

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، رغبته في استمرار جوشوا كيميتش في صفوف الفريق لما بعد نهاية عقده الحالي.

رئيس بايرن ميونخ يؤكد رغبته في استمرار كيميتش

ويرتبط كيميتش البالغ من العمر 29 عامًا بعقد مع ناديه بايرن ميونخ الألماني، ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

وكانت تقارير قد ذكرت وجود اهتمام من عدة فرق بضم كيميتش منهم برشلونة الإسباني، السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال هاينر في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”:”سنكون سعداء إذا أنهى جوشوا مسيرته في بايرن ميونخ”.

وأضاف رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحاته: “الأمر لا يتعلق بالعام المقبل فقط، بل لسنوات عديدة قادمة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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