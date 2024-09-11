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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، عن سبب عدم تعاقد النادي مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ديكو يكشف سبب عدم انتقال ويليامز إلى برشلونة

وكان برشلونة قد دخل في مفاوضات مع ويليامز للتعاقد معه هذا الصيف، لكن اللاعب قرر الاستمرار في أتلتيك بيلباو.

وتعاقد برشلونة مع داني أولمو قادمًا من لايبزيج الألماني، وهو الذي يلعب في مركزي الجناح إضافة لقدرته على اللعب كصانع ألعاب وتحت رأس الحربة.

وقال ديكو في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو:”لم نوقع مع نيكو ويليامز لأن لدينا رافينيا، فيران توريس، أنسو فاتي، لامين يامال بالإضافة إلى فيرمين وأولمو للمساعدة في هذا المركز”.

وأضاف: “داني أولمو يمنحنا المزيد من الخيارات بدلًا من التعاقد مع جناح آخر، لجلب لاعب إلى برشلونة، يجب أن يكون على مستوى عالٍ جدًا”.

وأردف:” داني أولمو منحنا المزيد من الخيارات. ليس الأمر أننا لم ندرس لاعبين آخرين، لكن كانت هناك أولويات دفعتنا للتركيز في أماكن أخرى.”