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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو كمدير فني جديد للمنتخب الأول، خلفًا لجريج بيرهالتر الذي رحل بعد خروج الفريق من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي توجت بها الأرجنتين للمرة السادسة عشرة.

ماوريسيو بوتشيتينو مديرًا فنيًا للمنتخب الأمريكي

واخيرًا يخوض بوتشيتينو، مهمة جديدة بعدما كان دون عمل بعد انتهاء تجربته مع تشيلسي في نهاية موسم 2023-2024 وسيقود المنتخب الأمريكي حتى نهاية كأس العالم 2026.



وفي بيانه الرسمي، أعرب بوتشيتينو عن حماسه للتحدي الجديد قائلًا: "القرار بالانضمام إلى كرة القدم الأمريكية لم يكن محصورًا في الجانب الكروي فقط، بل يتعلق أيضًا بالرحلة التي يخوضها هذا الفريق وهذا البلد، الطاقة، الشغف، والرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي هنا ألهمتني".

وأضاف مدرب تشيلسي السابق: "فرصة قيادة المنتخب الوطني أمام جماهير تعشق اللعبة كما يفعل اللاعبون كانت شيئًا لا يمكنني رفضه، وسنعمل معًا لبناء شيء مميز سيفخر به الوطن بأسره".



ومن المقرر ان يبدأ مهمته مع المنتخب الأمريكي استعدادًا لكأس العالم 2026، التي ستُقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا على الأراضي الأمريكية والكندية والمكسيكية.