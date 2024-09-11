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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لتلا ودمياط وبيلا وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لتلا ودمياط وبيلا وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثاني
أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثالثة ( أ ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.
وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..
مباريات الاسبوع الأول
ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( أ ) كلا من.
1- بلقاس سيتي مع كفر الشيخ
2- اتحاد نبروه مع مركز شباب تلا
3- بيلا مع بايونيرز
4- دمياط مع شباب القزازين
5- صيد المحلة مع بني عبيد
6- مالية كفر الزيات مع دكرنس
ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين