الرياضة

مواجهات قوية لتلا ودمياط وبيلا وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لتلا ودمياط وبيلا وكفر الشيخ وبني عبيد في القسم الثاني

أجريت منذ قليل قرعة المجموعة الثالثة ( أ  ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..

مباريات الاسبوع الأول 

ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( أ ) كلا من.

1- بلقاس سيتي مع  كفر الشيخ 
2- اتحاد نبروه مع  مركز شباب تلا 
3- بيلا مع  بايونيرز 
4- دمياط مع  شباب القزازين 
5- صيد المحلة مع  بني عبيد 
6- مالية كفر الزيات مع دكرنس

 

 

 

ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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