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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب المنتخب البرازيلي، دوريفال جونيور، أنه يتحمل مسؤولية هزيمة فريقه 0-1 على يد باراغواي، وأقر بأن لاعبيه افتقروا إلى أشياء كثيرة للخروج بشكل جيد في مباراة الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

رد قوي من مدرب البرازيل على الفشل أمام باراجواي

قال دوريفال جونيور: "افتقرنا إلى أشياء كثيرة اليوم، أنا مسؤول عن ذلك، ولا أريد أن أخص لاعبًا بعين بالإشارة".

وأكد أنه مع وجود فريقه في المركز الخامس في الترتيب برصيد 10 نقاط فقط من أصل 24 ممكنة، يجب عليهم العمل، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت حتى يتمكنوا من الوصول إلى المستوى المتفوق المنتظر دائمًا من منتخب البرازيل.

وحول المباراة، اعتبر دوريفال أنهم بدأوا بشكل جيد وكانوا مسيطرين حتى سجل اللاعب الدولي دييغو غوميز هدف باراغواي الرائع من مسافة بعيدة، ليمنح منتخب بلاده النقاط الثلاث على أرضهم.