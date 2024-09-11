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أحمد جودة - القاهرة - وصف الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم التعادل مع كوريا الشمالية بنتيجة 2 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بأنه بمثابة خسارة.

مدرب منتخب قطر يعلق على التعادل مع كوريا الشمالية

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي جرت باستاد لاوس الوطني في فنيتان: "بدأنا اللقاء وهدفنا الفوز، وهو ما تمثل في تشكيلتنا الهجومية وأدائنا طوال شوطي المباراة، حيث تحكمنا في اللقاء وسيطرنا على مجرياته وكنا قريبين من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن تغيرت الظروف بعد التوقف، بسبب الأمطار، فكان التعادل الذي جاء بطعم الخسارة".

وأضاف "المباراة جاءت في الشوط الأول بتكافؤ نسبي، ولكننا كنا الأفضل معظم فتراته، حيث أدركنا التعادل في وقت مبكر، وعقب طرد لاعب منتخب كوريا الشمالية أجرينا تغييرات هجومية بغية التسجيل والتقدم، وهو ما حدث بالفعل وخرجنا فائزين بالشوط الأول".

وأوضح "لكن تغيرت مجريات المباراة في الشوط الثاني، وتعادل المنتخب الكوري من كرة ثابتة، وصحيح أننا كنا متفوقين بالعدد ولكن أرضية الملعب مع المطر الشديد المنهمر بغزارة لم تسمح لنا بالتحرك السريع وتناقل الكرة بأريحية، وخصوصًا مع التكتل الدفاعي للفريق الكوري الشمالي، فلم نتمكن من التسجيل والتقدم".

وأوضح مدرب المنتخب القطري قائلًا: "صحيح أننا نمتلك في رصيدنا نقطة واحدة من مباراتين ولكن ما زال أمامنا ثمان مباريات، وسنبذل فيها قصارى جهدنا لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط التي تمكننا من المنافسة بقوة على التأهل مع منتخبات المجموعة الأولى”.