نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة برازيلية على رادار ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقرر التسوق مرة أخرى في البرازيل وذلك لأجل التعاقد مع الشاب فيتور ريس نجم دفاع بالميراس البرازيلي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد اهتم خصيصًا بالمواهب من البرازيل في السنوات الأخيرة وكان آخرهم إندريك فيليبي الذي وصل من نفس بالميراس الذي يلعب في صفوفه فيتور ريس.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فيتور ريس البالغ من العمر 18 عامًا دخل ضمن أفكار ريال مدريد بعد أن فاز بمكان أساسي وهو في عمر 18 عامًا في تشكيلة بالميراس في الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فيتور شارك في 25 مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفين وأظهر ذكاء تكتيكي وتقني في التعامل مع الكرة ولفت نظر جوني كالافات رئيس الكشافة في مدريد.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيتور ريس يمتلك شرط جزائي مع بالميراس تبلغ قيمته 100 مليون يورو ولذلك قد لا يكون ريال مدريد مستعدًا للدخول في مفاوضات لجلبه الآن.