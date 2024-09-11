أرسنال يخطط لخطف هدف ريال مدريد في الميركاتو القادم

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي أرسنال الإنجليزي، في تدعيم نواقص الفريق خلال الانتقالات الشتوية القادمة، للاستمرار في المنافسة علي كافة البطولات المحلية والقارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن أرسنال يراقب الدولي الهولندي الواعد جوريل هاتو مدافع أياكس، للتعاقد معه، في الميركاتو القادم.

أرسنال يراقب جوهرة أياكس الهولندي

وأكدت الصحيفة، أن الإسباني ميكل ارتيتا المدير الفني للفريق الإنجليزي، أبدي إعجابه الشديد بالمستوي الفني الذي يقدمه المدافع الهولندي جوريل هاتو مع فريقه.

وأضافت أن من المتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة مفاوضات من جانب إدارة الجانرز لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي القادم، لتعزيز خط الدفاع.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود أهتمام من جانب ريال مدريد لاقتناص جوهرة أياكس، لتعويض فشل صفقة المدافع الفرنسي ليني يورو الذي انضم إلي صفوف مانشستر يونايتد في الانتقالات الماضية.

ويجيد الواعد جوريل هاتو المنضم حديثًا إلي منتخب هولندا، اللعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر.

وشارك اللاعب الهولندي البالغ من العمر 18 عاما، مع أياكس الموسم الماضي، في 52 مباراة، أحرز خلالهم هدفين، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

