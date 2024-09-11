نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار ضمن قائمة الهلال "الآسيوية".. واستبعاده من "المحلية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمت قائمة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي رفعها للاتحاد الآسيوي من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، 31 لاعبًا يتصدرها النجم البرازيلي نيمار، رغم عدم قيده في القائمة المحلية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية اليوم الأربعاء نقلًا عن مصادر خاصة: "أن النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الأزرق، تصدر القائمة الرسمية التي رفعت من أجل المشاركة في البطولة القارية".



وأشارت الرياضية يوم الاحد الماضي أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، يتجه إلى قيد نيمار في قائمة "الأزرق" المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، بينما وضع رينان لودي في قائمة دوري روشن السعودي، إضافة إلى البطولة القارية.



وشملت القائمة الزرقاء 31 لاعبًا من بينها الـ10 أجانب الحاليين، وعدد من اللاعبين الشباب.

ويتيح نظام لائحة التسجيل الآسيوية، تعديل 5 أسماء قبل أول مباراة بخمسة أيام، وعند انتهاء المهلة تعد القائمة المرفوعة نهائية إلى نهاية الجولة السادسة.



ويعاد فتح التسجيل للأندية مجددًا، بالتزامن مع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



يشار إلى أن الهلال سيستهل مبارياته في البطولة القارية 17 سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفًا على الريان القطري في الدوحة العاصمة القطرية.



ولم يتم قيد نيمار في القائمة المحلية لـ "الزعيم" حتى الآن بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.