- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لكوم حمادة والاوليمبي ودلفي في إنطلاقة القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لكوم حمادة والاوليمبي ودلفي في إنطلاقة القسم الثاني
أجريت اليوم قرعة المجموعة الثالثة ( ب ) بحضور عدد من مندوبي الأندية ولجنة المسابقات.
وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الجولة الأولى..
مباريات الاسبوع الأول
ومن المقرر أن يلتقي في بداية المسابقة بالمجموعة الثالثة ( ب) كلا من.
1- الحمام مع الهلال الضبعة
2- الأوليمبي مع اصحاب الجياد
3- المجد السكندري مع الزهور بمطروح
4- دلفي مع شباب كوم حمادة
5- الجزيره بمطروح مع طلائع الأسطول
** دمنهور باي
ويتأهل أول ثلاث فرق من كل مجموعة لإقامة دورة ترقي من 6 أندية يصعد منها فريق واحد من كل مجموعة لدوري المحترفين