نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب العنصرية.. أول رد من تيباس على فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تصريحات فينيسيوس جونيور وأشار إلى أنه كان يتحدث بصورة متماسكة أثناء مقابلة قال فيها بأن إسبانيا قد تخسر استضافة نهائي كأس العالم 2030 إذا لم يتم إجراء تحسينات لمواجهة العنصرية.



وقال تيباس أثناء تواجده في رحلة عمل في الصين في تصريحات صحفية: "نأمل في حدوث تحسينات في السوق الإسباني فيما يتعلق بتسويق الدوري الإسباني".



وعن تصريحات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، قال تيباس:" كلمات البرازيلي لم تكن منطقية، أعتقد أنه إذا نظرت لتصريحاته ستجد بأنها لم تكن متسقة مع ما قاله هو نفسه في المقابلة، ففي الوقت الذي قال به بأنه يجب إعادة النظر في كأس العالم، كان يقول أيضًا بأن إسبانيا ليست دولة عنصرية".



واختتم تيباس تصريحاته قائلًا: "دعونا نزيل ما هو غير متماسك في كلامه، إن إسبانيا ليست دولة عنصرية وأنا أتفق معه".



وزعمت تقارير صحفية أن تصريحات فينيسيوس مازالت موضوعًا حساسًا للغاية في إسبانيا، ففي حين يقود حملة ضد العنصرية فإن ردود الفعل تجاه تصريحاته لم تكن جيدة ولم يتفق حتى زميله في الفريق داني كارفاخال معه، حيث رفض فكرة أن تكون إسبانيا معرضة لخسارة استضافة كأس العالم.