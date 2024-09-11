نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة تفقدية للمدير الاداري بالمصري لملعب شهداء بنينا قبل مواجهة الهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بجولة تفقدية لملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية والذي يستضيف مباراة المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وخلال الجولة اطمئن محمود جابر على جاهزية كافة المرافق المتمثلة في غرف خلع الملابس وكذلك الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي سيستضيف تدريبات المصري يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

