نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يرفع راتب كولر وأزمة طاهر وتجديد أكرم توفيق.. إصابة نجم ليفربول ورونالدو ينتقد تين هاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الأهلي يرفع راتب كولر..وشرط المليون يورو يُحصّن المدرب السويسري

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي رفع راتب السويسري مارسيل كولر المدير الفني قبل أيام من إنطلاق الموسم الجديد وذلك وفقًا للعُقد المُبرم بين الطرفين نهاية الموسم الماضي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “ كولر كان يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 220 ألف يورو له ولجهازه الأجنبي المعاون، بعيدًا عن ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، لكن في الموسم المقبل سيزيد راتب كولر ومعاونيه الأجانب إلى 250 ألف يورو شهريًا ".

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طاهر محمد طاهر يُثير أولى الأزمات بين لجنة التخطيط الجديدة وكولر

أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن النادي الأهلي شهد خلال الأيام الماضية أولى الأزمات بين مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط للكرة التي تم تشكيلها مؤخرًا برئاسة مختار مختار.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7: " الأزمة بدأت بسبب رغبة كولر في تجديد عقد طاهر محمد طاهر وهو ما ترفضه اللجنة التي أعاد مجلس الأهلي تشكيلها مؤخرًا حيث تم إسناد رئاستها إلى مختار مختار بعد قبول إعتذار محسن صالح بجانب ضم محمد رمضان إلى عضويتها بجانب زكريا ناصف وحسام غالي".

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الخطيب يوافق على تمديد عقد أكرم توفيق

كشف الإعلامى محمد الليثي، عن قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي وينتهي عقد أكرم صيف 2025.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7: "لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قررت تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي وينتهي عقد أكرم صيف 2025".

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"عليه التفكير قبل الحديث مع الإعلام".. رونالدو ينتقد تين هاج مجددًا

واصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، توجيه انتقادات حادة إلى مدرب مانشستر يونايتد الحالي، إريك تين هاج، بسبب الوضع المتذبذب الذي يعاني منه "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

في تصريحات جديدة لرونالدو، خلال حواره مع زميله السابق ريو فرديناند عبر قناة "FIVE" على منصة "يوتيوب"، قال: "مانشستر يونايتد يحتاج إلى إعادة بناء كاملة". وأكمل رونالدو قائلًا: "المدرب يقول إنهم لا يستطيعون المنافسة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك أن تقول هذا".

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إصابة نجم ليفربول مع منتخب بلاده

تعرّض نادي ليفربول، لضربة قوية بسبب إصابة أحد لاعبيه الدوليين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وأوضحت الفحوصات الطبية أن إصابته هي كسر في القدم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تيليجراف" البريطانية، تعرض لاعب خط الوسط، هارفي إليوت، لإصابة خطيرة.

كان هارفي إليوت يشارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا الأسبوع الماضي، إلا أنه شعر بإصابة قوية ما دفعه لإبلاغ الطاقم الطبي، ليخضع لفحوصات طبية شاملة.