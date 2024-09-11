نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توفي منذ قليل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر السابق وذلك بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي لحقت به.

وكان المدرب الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجاة منذ 3 أسابيع دخل على إثرها الرعاية المركزة بعد تدهور حالته بشكل كبير.

وظهر إيهاب جلال للمرة الأخيرة مع النادي الإسماعيلي في مباراة زد في دور نصف نهائي كأس مصر.

تأجيل الإفاقة

ورغم الأنباء الأخيرة عن تحسن حالته إلا أنه تم تأجيل الإفاقة من أجل منح الجهاز العصبي مزيدا من الراحة قبل أن يتدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ ويرحل عن عالمنا منذ قليل.

وقدم المدرب الراحل مسيرة طيبة لاعبا ومدربا حيث درب عدة أندية أبرزها الزمالك والإسماعيلي، إنبي، مصر للمقاصة.