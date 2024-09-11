نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيله.. محطات تدريبية متعددة وأرقام مميزة من مسيرة إيهاب جلال الكروية (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رحل عن عالمنا منذ قليل، إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر السابق عن عمر ناهز 57 عامًا، وذلك على إثر الوعكة الصحية الأخيرة التي لحقت به.

وتعرض إيهاب جلال لأزمة صحية مفاجاة منذ 3 أسابيع دخل على إثرها الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير ورغم محاولات الأطباء لإنقاذ حياته في الأيام الماضية، ولكن وافته المنية اليوم الأربعاء ليتوفي عن عمر 57 عامًا.

مسيرة إيهاب جلال في الملاعب

بدأ إيهاب جلال مسيرته الكروية فى صفوف ناشئى نادى الشمس، وأثبت موهبة كبيرة دفعت مسؤولي الإسماعيلي للتعاقد معه عام 1995 ولعب مع الدراويش لمدة 4 سنوات، قبل انتقاله لصفوف النادي المصري البورسعيدي عام 1999 وتألق معه بشكل لافت للأنظار، وأنهى مشواره في الملاعب في صفوف القناة عام 2004.

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه للعمل الإداري حيث تولى منصب مدير الكرة مع المصرى عام 2004 بينما شغل منصب مدير الكرة ثلاث مرات حيث عمل مرتين مع المصرى ومرتين مع الإسماعيلى قبل قراره بالاتجاه للتدريب عام 2007.

15 محطة تدريبية في مشوار إيهاب جلال

ويعد إيهاب جلال من المدربين أصحاب الخبرات في الكرة المصرية حيث سبق وتولى قيادة العديد من الأندية في مسيرته الكروية جاءت كالآتي:

- كهرباء الإسماعيلية 2007 – 2008

- الحمام المطروحي 2008 – 2011

- كفر الشيخ 2012 – 2014

- تليفونات بني سويف 2014

- المقاصة 2014 – 2017

- إنبي 2017 – 2018

- الزمالك 2018

- أهلي طرابلس 2018

- المصري 2018 – 2020

- المقاصة 2020 – 2021

- الإسماعيلي 2021

- بيراميدز 2021 – 2022

- منتخب مصر عام 2022

- المصري من سبتمبر حتى ديسمبر 2022

- فاركو 2022 – 2023.

- الإسماعيلي أغسطس 2023 – حتى الآن

تجربة متواضعة مع منتخب مصر

خاض إيهاب جلال تجربة قصيرة في قيادة منتخب مصر حيث تولى تدريب الفراعنة في أبريل 2022 واستمر لمدة شهرين، وقاد المنتخب في 3 مباريات حقق فوز وحيد وهزيمتين قبل إقالته بشكل مفاجئ وغريب من قيادة منتخبنا الوطني.

أرقام وإنجازات إيهاب جلال في مسيرته التدريبية

خاض إيهاب جلال 335 مباراة في مشواره التدريبي، حقق 147 انتصارا، و86 تعادلا، و102 هزيمة، وسجل لاعبوه 464 هدفا، واستقبلت شباكه 386 هدفا.

لم يحصد إيهاب جلال أي بطولة خلال مشواره التدريبي، وكان أفضل انجازاته حصوله على وصافة بطولة الدوري الممتاز مع المقاصة عام 2017 والصعود بالفريق لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

كما قاد بيراميدز للتأهل لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية في العام الماضي، ولكن الفريق ودع البطولة على يد مازيمبي الكونغولي ليرحل بعدها إيهاب جلال عن تدريب الفريق.

فارق إيهاب جلال الحياة اليوم الأربعاء، تاركًا وراءه سيرة طيبة ومسيرة حافلة بالتجارب والمحطات التدريبية مع العديد من الأندية التي ترك معها بصمات جيدة حتى وإن خلت من الألقاب والبطولات.