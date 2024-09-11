نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره وغريمه التقليدي أهلي جدة يوم الجمعة القادم الموافق 12 سبتمبر الحالي بستاد الأول بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي بقيادة لويس كاسترو وماتياس يايسله.

موعد مباراة النصر والأهلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والأهلي مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب النصر والأهلي

ويحتل العالمي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط بعد تحقيق فوز وتعادل ولم يخسر بينما يأتي الراقي في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط حيث فاز خلال مباراة وهزم بلقاء ولم يتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.