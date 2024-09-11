نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فلاش باك "محسن صالح يكشف عن كواليس أزمة الراحل إيهاب جلال في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي وفاة مدرب الفريق الأول لكرة القدم إيهاب جلال، وذلك بعد الوعكة الصحية الاخيرة التي لحقت به منذ 3 أسابيع.



وسبق وأن كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي عن أزمة الراحل مع منتخب مصر والتي لحقت به أثناء قيادة المنتخب المصري.

لم يستطيع تجاوز الأزمة

وقال محسن صالح إيهاب جلال تعرض لمعاناة نفسية بالغة بعد إقالته من المنتخب تعرض لظلم كبير".

وتابع: "ملحقش يعمل حاجة ولا يفتح شنطته حتى مع المنتخب دفع الثمن ومحدش وقف جنبه وضحوا بيه وده أثر عليه نفسيًا من وقتها ومقدرش يتجاوز اللي حصل معاه"

واختتم: "بعد رحيل إيهاب جلال عن منتخب مصر أنا تعرضت للقهر لأن ما حدثت معه حدث معي في عام 1995 مع منتخب مصر وتمت إقالتي وأنا في الخارج دون أي أسباب وكنت وقتها قد حققت كل شيء مع المنتخب".