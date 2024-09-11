نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس ديفيز.. أمريكا تسحق تشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الولايات المتحدة فوزًا كاسحًا على تشيلي بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لمرحلة المجموعات في بطولة كأس ديفيز للتنس، المقامة حاليًا في الصين.

جاء هذا الفوز رغم أن الفريق الأمريكي بدا وكأنه الطرف الأضعف - على الورق - في تلك المواجهة.

وتغلب الأمريكي المغمور ريلي أوبلكا على كريستيان جارين بمجموعتين مقابل مجموعة، علمًا بأنه أنهى المباراة لصالحه من خلال فوزه بشوط كسر التعادل.

كما انتصر الأمريكي براندون ناكاشيما، المصنف الـ40 عالميًا، الذي يشارك لأول مرة في كأس ديفيز على أليخاندرو تابييو، المصنف الـ22 عالميًا، بالطريقة ذاتها أيضًا، في مباراة الفردي الثانية.

وحسم الفريق الأمريكي منافسات الزوجي أيضًا لمصلحته، ليأتي فوزه على نظيره التشيلي عن جدارة.

وقال قائد الفريق الأمريكي بوب برايان، "أرفع القبعة للاعبينا الذين بذلوا قصارى جهدهم، وخاصة في اللحظات الحاسمة".

وأضاف برايان: "لا أعتقد أنه حدث من قبل في كأس ديفيز أن ذهبت جميع المباريات إلى شوط كسر التعادل في المجموعة الثالثة. إنه يوم تاريخي. أشعر بالفخر الشديد باللاعبين".