نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري ينعي إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ببالغ الحزن والأسى، عن وفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني السابق للنادي والمشرف على تدريب فريق الإسماعيلي حتى وافته المنية مساء اليوم.

المصري ينعي إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق

ويأتي ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة استمرت لأسبوع كامل، مما أدت إلى تدهور حالته الصحية.

يعد إيهاب جلال، الذي أحد أبرز مدربي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، كانت له مسيرة رياضية حافلة، كلاعب ومدرب. قاد عدة أندية مصرية إلى النجاح، منها النادي المصري، وكان له أثر كبير في تطوير أداء اللاعبين وتقديم كرة قدم مميزة. ترك رحيله فراغًا كبيرًا في الوسط الرياضي، حيث يحظى بتقدير واحترام واسع من اللاعبين والجماهير على حد سواء.

تقدم النادي المصري في بيان رسمي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجماهير الكرة المصرية، مشيدين بالدور الكبير الذي لعبه جلال في رفع مستوى كرة القدم في مصر.

وأعرب النادي عن حزنه العميق لخسارة شخصية رياضية مؤثرة أسهمت في تشكيل مستقبل عدد كبير من اللاعبين الشباب.

ودعا مجلس إدارة النادي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان سيتذكر الجميع إسهاماته الرياضية وقيمه الإنسانية التي أثرت في قلوب من عرفوه. إنا لله وإنا إليه راجعون.