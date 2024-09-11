نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين في المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، قبل التوجه إلى كينيا استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.



وتحدث جوزيه جوميز وجهازه المعاون مع اللاعبين على أهمية التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني لتكون انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن اللقب.



وشرح جوميز العديد من التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال مران اليوم.



ويستعد الزمالك للسفر في الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.