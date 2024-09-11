خلاف بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بسبب المستحقات

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أحمد جودة - القاهرة - نشب خلاف بين نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجمهم السابق ونجم ريال مدريد الحالي، حول مستحقات مالية كبيرة متأخرة يستحقها اللاعب عن الشهور الأخيرة في عقده.

انتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ورفضه للتجديد وإعلانه أن رغبته بالذهاب إلى النادي الملكي.

خلاف بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي

أوضحت الصحافة الفرنسية أن هناك خلاف حدث بين كيليان مبابي وناصر الخليفي، حيث يرفض باريس سان جيرمان دفع مستحقات مالية للاعب.

أصدرت وكالة مبابي القانونية بيان يوضح ما جرى في الساعات الأخيرة وقالت:

ان اللاعب يرفض عرض اللجنة القانونية لرابطة الأندية الفرنسية الوساطة في خلافه مع ناديه السابق: باريس سان جيرمان.

أضافت في بيان لوكالة فرنسا للأنباء، أعلن مهاجم ريال مدريد رفضه لكل الحلول الودية، وان المسار القانوني هو الحل الوحيد.