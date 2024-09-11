عاجل.. محمد صلاح ينعي إيهاب جلال بعد وفاته

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أحمد جودة - القاهرة - نعى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وفاة إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

محمد صلاح ينعي إيهاب جلال بعد وفاته

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على منصة "إكس": "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال".

في ذات السياق، أعلن حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى في الأيام الأخيرة. ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن ومواعيد صلاة الجنازة خلال الساعات القليلة القادمة.

وقد قضى إيهاب جلال فترة طويلة في المستشفى، حيث خضع لأكثر من ثلاث عمليات جراحية في محاولة للسيطرة على جلطة دماغية، وبتّ تحت المراقبة في العناية المركزة خلال الأيام الماضية.

للتوضيح، فقد نُقل المدير الفني للإسماعيلي إلى المستشفى التخصصي بالقاهرة إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث خضع لعمليتين جراحيتين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برفقة لاعبي الفريق، قد زاروا المدير الفني في مستشفى القاهرة التخصصي للاطمئنان على حالته الصحية والتعرف على آخر مستجدات وضعه.