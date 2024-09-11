نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحل في ساعات قليلة.. القصة الكاملة لرحيل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الإسماعيلي المصري، الأربعاء، وفاة المدير الفني لفريق كرة القدم إيهاب جلال، الذي سبق له أيضا تدريب منتخب مصر.

وكان جلال نقل إلى مستشفى في القاهرة قبل أيام، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، حتى فارق الحياة عن عمر 57 عاما.

وسبق لجلال، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا، تولي تدريب عدة فرق مصرية أبرزها الزمالك والإسماعيلي والمصري، كما خاض تجربة خارجية مع أهلي طرابلس الليبي.

وسبق له أيضا قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة عام 2022، لعب خلالها 3 مباريات فقط.

القصة الكاملة لوفاة إيهاب جلال

كان إيهاب جلال قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، وتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل إلى غرفة العناية المركزة بعدما كشفت الفحوصات تعرضه لجلطة في أحد الشرايين المغذية للمخ، مما أدى إلى تلف في الفص الأيسر للمخ.

وأعلن حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، يوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري، عن تحسن بسيط في حالة إيهاب جلال، حيث قال في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على قناة الأولى: “الوضع فيه تحسن، وإن شاء الله خلال 48 ساعة يخرج تقرير بتحسن حالة إيهاب جلال”.

وأضاف: “نتمنى عودة إيهاب جلال قريبًا وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا”.

وأوضح: “هناك حرص شديد من الفريق الطبي بشأن التصريحات الخاصة بإيهاب جلال لتجنب خروج أي تصريحات متضاربة، غير أن الأمور مطمئنة إلى حد كبير، ويحتاج فقط دعوات الجميع”.

لكن الحالة انتكست خلال الساعات القليلة الماضية، ولفظ جلال أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء الموافق 11-9-2024.