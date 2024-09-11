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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تعازيه لوفاة إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم، والمدير الفني الحالي لنادي الإسماعيلي.

مانشستر يونايتد ينعى إيهاب جلال

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "نتقدم بخالص التعازي في وفاة المدرب إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر."

يعد إيهاب جلال أحد أبرز المدربين في الكرة المصرية، وترك بصمة لا تُنسى في كل الأندية التي قادها بفضل روحه القيادية وعشقه الكبير للعبة، سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة عشاق كرة القدم المصرية والعربية.

كان إيهاب جلال مثالًا يحتذى به في العمل الجاد والالتزام، وكان يتمتع بقدرة استثنائية على تطوير اللاعبين ورفع مستوى الأداء، مما جعله يحظى باحترام واسع من الجميع، وسيبقى إرثه خالدًا في عالم كرة القدم.