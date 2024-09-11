نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان جنازة إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفي منذ ساعات إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، بعد معاناته مع مرض أدّى إلى وفاته نتيجة أزمة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى.

ورحل إيهاب جلال عن عمر يناهز 57 عامًا، تاركًا وراءه أثرًا بارزًا في عالم كرة القدم يتذكره الجميع، حيث وُلِد في 14 أغسطس 1967.

موعد وجنازة إيهاب جلال

ومن المقرر تشييع جنازه الكابتن ايهاب جلال غدا الخميس عقب صلاه الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس على ان تتلقى الاسره العزاء يوم الجمعه المقبل بمسجد النزهه للقوات المسلحه امام سيتي ستارز.

فيما قرر مجلس اداره النادي الاسماعيلي اقامه عزاء الراحل يوم الاحد المقبل في استاد الاسماعيليه.