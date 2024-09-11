نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ليفركوزن على ردار ثلاثة أندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام عدة أندية بالحصول على خدمات فلوريان فيرتز، لاعب فريق بايرن ليفركوزن خلال فترة الانتقالات القادمة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يملك المهاجم الألماني الدولي فلوريان فيرتز، لاعب نادي باير ليفركوزن، خطة واضحة بشأن مستقبله في حال قرر تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن فيرتز لديه ثلاثة خيارات فقط: بايرن ميونخ، ريال مدريد، ومانشستر سيتي.

يميل فيرتز إلى اللعب خارج ألمانيا من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولتحقيق أكبر سعر انتقال لناديه الحالي، باير ليفركوزن، والذي قد يصل إلى 150 مليون يورو.

في هذه الحالة، سيفاضل فيرتز بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث يُعتبران الأكثر حظًا في المنافسة على لقب دوري الأبطال.

من ناحية أخرى، يشير قلب فيرتز إلى البقاء في ألمانيا والانتقال إلى بايرن ميونخ، حتى لو كان ذلك مقابل سعر انتقال أقل، خدمة لمصلحة الكرة الألمانية ومنتخب "المانشافت".

تزداد هذه الفكرة دعمًا مع الأصوات التي تطالب النادي البافاري بالتجديد لجمال موسيالا والتعاقد مع فيرتز، مما سيعزز حظوظ بايرن ميونخ في المنافسة على التاج القاري الأغلى.