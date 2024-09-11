نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مع السلامة ياحبيبي".. حسين الشحات ينعى إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني السابق للنادي والمشرف على تدريب فريق الإسماعيلي حتى وافته المنية مساء اليوم.

ونشر حسين الشحات نعي في وفاة إيهاب جلال عبر حسابه على منصة X

"مع السلامة يا حبيبي إلى جنه الرحمن، أنا لحد دلوقتي مش مصدق حاسس ان في حلم ربنا يرحمك يا كابتن إيهاب يارب".

ويأتي ذلك بعد تعرض إيهاب جلال لوعكة صحية حادة استمرت لأسبوع كامل، مما أدت إلى تدهور حالته الصحية ومن ثم الوفاة مساء اليوم.

يعد إيهاب جلال، من أهم مدربي كرة القدم على الساحة المصرية في السنوات الأخيرة، وقدم مشوار متميز كلاعب ومدير فني، قاد عدة أندية مصرية إلى العديد من الإنجازات والبطولات.