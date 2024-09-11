نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع عودة نجومه.. ريال مدريد جاهز لمواجهة سوسييداد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكمل الفريق الأول لريال مدريد، اليوم الأربعاء، تدريبه الثاني هذا الأسبوع استعدادًا لاستئناف مشواره في الدوري الإسباني السبت المقبل بمواجهة ريال سوسييداد في الجولة الخامسة.

وشهد تدريب اليوم الذي أقيم على ملاعب مدينة (فالديبيباس) الرياضية، استمرار انضمام اللاعبين الدوليين، بمشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي وداني كارفاخال والتركي أردا غولر والمغربي براهيم دياز، والأوروغواني فيدي فالفيردي بعد الانتهاء من ارتباطاتهم مع منتخباتهم الوطنية.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ "الميرينغي"، في استعادة لاعبيه الدوليين بدءًا من الثلاثاء بمشاركة الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي فيرلان ميندي، في التدريب الجماعي، في انتظار وصول الحارس الأوكراني أندريه لونين، والثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو، وإندريك.



ووفقًا لما أعلنه النادي "الملكي" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قاد أنشيلوتي تدريبات اليوم الذي بدأ بعمليات الإحماء المعتادة، ثم كان لتدريبات الكرة النصيب الأكبر بعد ذلك، مثل تدوير الكرة في مجموعات تحت ضغط في مساحات مصغرة من الملعب.

وعلى هامش التدريب الجماعي لبطل "الليغا"، واصل السداسي النمساوي ديفيد ألابا والإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسيين إدواردو كامافينغا وأوريليين تشواميني والبرازيلي إيدر ميليتاو، وداني ثيبايوس، تدريباتهم التأهيلية للتعافي من إصاباتهم المختلفة.