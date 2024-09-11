نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا إيهاب جلال.. من اللعب للأهلي والإسماعيلي والمصري لتدريب أكثر من 10 أندية ومنتخب مصر (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقيد جديد من الرياضة المصرية في الموسم الحالي بعد رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر السابق.

وكتب المدرب الراحل تاريخ عريق في مسيرته لاعبا ومدربا لكن تبقى النقطة الأبرز هي بداية ونهاية الرحلة في مدينة الإسماعيلية.

السيرة الذاتية للمدير الفني الراحل إيهاب جلال

وعبر دوت الخليج الرياضي نستعرض محطات مهمة في حياة الراحل والذي قدم بصمات إيجابية في رحلته داخل المستديرة:

1- الراحل من مواليد 1967 ليخوض تجربته الأولى في كرة القدم داخل جدران الإسماعيلية كما استكمل مسيرته في اللعب لعدة أندية أبرزها الأهلي ليكون الاعتزال والتفرغ للتدريب.

2-تدرج الراحل في التدريب لكن التجربة الأشهر كانت في مصر للمقاصة عام 2017 والذي ساهم في تواجدهم خلف الأهلي في المركز الثاني، وخوض مسابقة دوري أبطال افريقيا كما أخرج العديد من النجوم وسط طفرة كبيرة.

3-عام 2018 تولى قيادة الزمالك لكن الضغوط والظروف التي عانى منها الفارس الأبيض حالت دون استمرار التجربة.

4- بصمات الراحل ظهرت في المصري البورسعيدي والذي تولى تدريبه منذ ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020 وقدم نتائج مميزة وتواجد الراحل في ولاية ثانية لكن انتهت سريعا بعد نتائج متذبذبة.

5-نادي بيراميدز كان محطة هامة في حياة الراحل والتي قدم فيها نتائج طيبة قبل الرحيل لتدريب المنتخب المصري.

6- المحطة الأبرز كانت في تولي قيادة المنتخب المصري عام 2022، لكن الرحلة لم تدوم طويلا حيث رحل بعد 3 أشهر لم تكن النتائج في أفضل حال.

7-رحلة المدرب الراحل لم تقتصر فقط على الأندية الجماهيرية بل تولى تدريب عدة أندية مثل فاركو وإنبي كما تولى قيادة أهلي طرابلس الليبي.

8- ساهم في إخراج العديد من النجوم والذي يأتي أبرزهم حسين الشحات، هشام محمد، أحمد الشيخ، ميدو جابر وأحمد سامي.

9- نال سمعة طيبة في الوسط الرياضي المصري حيث غلب عليه الهدوء واللباقة.

10- الإسماعيلية كانت كلمة السر في حياة المدرب الراحل والذي نجح في إبقاء الفريق بين الكبار موسمين مختلفين، كما كانت بداية ونهاية المسيرة في الإسماعيلية.