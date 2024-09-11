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أحمد جودة - القاهرة - ألقى بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية اليوم الأربعاء، على مدربي فرق قطاعي الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم"، داخل أحد القاعات المخصصة بالقلعة البيضاء، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وحرص بدر حامد، على شرح العديد من الأمور والأفكار الفنية، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع، ضمن الخطة والاستراتيجية التي يتم العمل عليها داخل قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك.

بدر حامد يلقي محاضرة فنية على مدربي فرق قطاعي الناشئين بالزمالك



وشهدت المحاضرة الفنية، حضور حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى "ممس" مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"، بالإضافة إلى مدربي القطاعين.