عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل مثيرة بشأن تعاقده مع بوبيندزا

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "بلاي سبورت" أن نادي الزمالك يصر على امتلاكه عقدًا قانونيًا مع اللاعب الجابوني آرون بوبيندزا، رغم أن نادي رابيد بوخارست يعتقد أن اللاعب في طريقه للانضمام إليهم. وفي أول تعليق له على هذه الأزمة، أوضح عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من هذه القضية.

الزمالك يشف تفاصيل مثيرة بشأن تعاقده مع بوبيندزا

وقال أدهم في تصريحاته لموقع "بلاي سبورت" الروماني: "آرون بوبيندزا وقع عقدًا رسميًا مع الزمالك، وبناءً على ذلك العقد، حصلنا على البطاقة الدولية للاعب، والتي تُستخدم في إتمام الانتقالات الدولية".

وأضاف: "قمنا بإرسال تذاكر الطيران إلى بوبيندزا، لكنه لم يأتِ. وعندما استفسرنا عن سبب التأخير، لم نحصل على أي رد منه، وهذه هي الحقائق التي نملكها حاليًا".

وأكد أدهم أن الزمالك يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد اللاعب وأي نادٍ يتعاقد معه دون موافقة الزمالك، وذلك بناءً على تطورات الموقف.

وعند سؤاله عن الاتصال بوكيل اللاعب، بنجامين جياندون، أو أي ممثل آخر لشركة "VV Consulting" التي تمثل بوبيندزا، قال: "لا، لم نتواصل مع الوكيل، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا. إذا كان الوكيل واثقًا من موقف اللاعب ويتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يوجد شيء يمكننا فعله الآن سوى الانتظار ومراقبة ما سيحدث".

وأشار أدهم إلى أن الزمالك لم يتواصل مع نادي رابيد بوخارست مباشرة، وقال: "عندما يطلب النادي الروماني البطاقة الدولية لبوبيندزا، سيتضح لهم الوضع الحقيقي".

وفي ختام تصريحاته، قال عمرو أدهم: "نسمع الكثير من الأخبار والشائعات، ولكننا لا نشعر بالذعر. كما قلت سابقًا، لا يوجد عجلة لدينا، ونعمل دون ضغط. على نادي رابيد أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبًا في هذه القضية".