الرياضة

خالد الغندور ينعى إيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة -  

نعى خالد الغندور ببالغ الحزن والأسى، الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه وقدم إسمه لجماهير الكرة المصرية بعمله واجتهاده ودراسته الدائمة".

وتابع:" إيهاب جلال دخل قلوب الجميع باحترامه وأخلاقه مع جميع الأندية التي تولى تدريبها بجانب تدريب منتخب مصر".

وأختتم الغندور:" إيهاب جلال أصيب بالجلطة وهو في بيته وتم اكتشاف الأمر بعد 45 دقيقة كاملة وتم نقله إلى المستشفى عن طريق أولاده"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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