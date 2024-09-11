عاجل.. عمر فرج يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المهاجم الفلسطيني عمر فرج قد وقع بشكل رسمي للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليصبح بذلك لاعبًا جديدًا في القلعة البيضاء.

عمر فرج يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك

وأكد المصدر أن عمر فرج وقع على عقود انتقاله رسميًا لنادي الزمالك في جلسة عُقدت مساء اليوم مع أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وذلك بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي بنجاح.

وأضاف المصدر: "اللاعب سيغادر لقضاء فترة إجازة لمدة ثلاثة أيام، على أن يعود إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الزمالك بداية من يوم الأحد المقبل."

وكان عمر فرج قد وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، بعد مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.