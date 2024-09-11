نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بيومي: الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد بيومي خبير اللوائح أن نادي الزمالك لا يمتلك الحق في شكوى بوبيندزا إلا إذا أمتلك توقيع اللاعب على عقد رسمي.

وأضاف بيومي خلال تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" أرون بوبيندزا:"الاتفاقية الموقعة بين الزمالك وبوبيندزا لا قيمة لها ".

وواصل محمد بيومي:"يجب أن يوقع بوبيندزا علي عقد رسمي حتي يتمكن الزمالك من حفظ حقوقه في اللاعب".

وأكمل:" بوبيندزا يحق له التوقيع لنادي غير الزمالك والتوقيع باسمه".

وأكمل:" الزمالك يمتلك بطاقة مؤقته لـ بوبيندزا وليست نهائية".