عاجل.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى كينيا بعد قليل لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.

قائمة الزمالك المسافرة إلى كينيا لمواجهة الشرطة

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

ويستعد الزمالك للسفر في الثانية عشر بعد منتصف الليل إلى كينيا لمواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.